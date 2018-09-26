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طارق فهمي: كلمة الرئيس بالأمم المتحدة محاضرة في العلاقات الدولية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:07 ص
الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية
كـريـم الـخـطيب
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة الرئيس السيسي بمثابة محاضرة في العلاقات الدولية، وتدعو إلى إصلاح النظام الدولي، ومواجهة المشكلات التي تقابلها الأمم المتحدة.

وأضاف «فهمي»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كلمات الرئيس السيسي أمام المحافل الدولية تحظى باهتمام العالم.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن محاور كلمة الرئيس السيسي تناولت الجوانب المحلية والإقليمية والدولية بشكل متوازن، منوها إلى أن كلمة الرئيس أمام الأمم المتحدة ونيلسون مانديلا تحملان سياقا مشتركا.

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