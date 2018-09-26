طارق فهمي: كلمة الرئيس بالأمم المتحدة محاضرة في العلاقات الدولية

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة الرئيس السيسي بمثابة محاضرة في العلاقات الدولية، وتدعو إلى إصلاح النظام الدولي، ومواجهة المشكلات التي تقابلها الأمم المتحدة.





وأضاف «فهمي»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كلمات الرئيس السيسي أمام المحافل الدولية تحظى باهتمام العالم.



