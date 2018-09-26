غدا .. خزفيات أميرة العيسوي وبغدادلي ولاء متولي في رحاب مختار

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية يوم الخميس 27 سبتمبر وفي تمام الساعة السابعة مساءً معرضين فنيين لكل من الفنانة أميرة العيسوي والفنانة ولاء متولي بمركز محمود مختار الثقافي، بحضور الفنان طارق الكومي مدير متحف محمود مختار ولفيف من الضيوف.
في قاعة (نهضة مصر) تعرض الفنانة أميرة العيسوي مجموعتها الخزفية الجديدة والتي تعكس شغفًا بالتجريب في الخامة واللون فجاءت الأعمال ذات أشكال مُعاصرة غير تقليدية شكلًا ومضمونًا.
بينما تحتضن قاعة (إيزيس) المجموعة التصويرية الجديدة للفنانة ولاء متولي تحت عنوان "البغدادلي" ويستشف منها ولعًا بالتراث والهوية وتُقدم من خلال رؤى وزوايا متفردة حس الفنانة بشكل من أشكال التراث الفني الشعبي متمثلًا في فن "البُغدادلي" الذي كانت تتزين به منازل المصريين ومازلت منها بنايات باقية تشهد بعظمة العمارة والفن في مصر.