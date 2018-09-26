المصريين الأحرار: خطاب الرئيس تاريخي وقدم حلولا موضوعية لمشكلات المنطقة

وصف حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73 وما تضمنته من هموم وإشكاليات وطرح للحلول الموضوعية لما تشهده المنطقة العربية والقارة الأفريقية بأنه خطاب تاريخي.





وقال خليل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي فنّد كعادته الإشكاليات والأزمات التي تعانيها المنطقة العربية والأفريقية كاملة يعكس مكانة مصر ودورها الريادي باعتبارها قلب الشرق وقبله أفريقيا ولا تنقطع عنهما وتدرك همومها وكافة اوجاعها التي تتطلب التدخل العاجل.





وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن رئيسنا جدد دعوته لبناء منظومة دولية لمواجهة الإرهاب بإعتباره الخطر الداهم لتفتيت قوي الدول، مستعرضًا دور مصر القوي في إقتلاع جذور الإرهاب ومحاصرته رغم تعدد مصادر تمويله ووجود إرهابيين من دول أجنبية.





وأكد "خليل" في بيان صحفي- أن حديث الرئيس يعكس قدر الدولة المصرية صاحبة السيادة والقيادة الواعية الرشيدة، ولاسيما مطالبته بضرورة توافر إرادة لإعادة الحوار لحل الأزمة الفلسطينية ومكاشفته بعجز مبادرة الأمم المتحدة على حل الأزمة الليبية وأيضا الحلول السلمية باليمن وسوريا.





وتابع:" أن دعوة الرئيس السيسي لإستعادة المبادئ التي تأسس عليها ميثاق منظمة الأمم المتحدة لكي تستعيد مصداقيتها لدي الشعوب امرًا في غاية الأهمية ويضعها أمام مسؤولية تاريخية لتنفذ مبادئها بعيدا عن التسييس أو لعبة المصالح.





وألمح إلى أن سرد الرئيس لخطوات الثابتة للدولة المصرية في البنيان الداخلي ومواجهة الإرهاب وحفظ ودعم الدول الشقيقة للاستعادة البناء.





واستطرد : أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يدع نقطة واحدة او إشكالية دون طرحها وعرض حلولها ، وطلبه للجميع بوجوب الاعتراف بوجود خللا بالمنظومة الدولية ليُسجل التاريخ أن الزعيم الأفريقي العربي بادر بطرح الحلول لكل الأزمات والإشكاليات".





وأكد رئيس المصريين الأحرار، أن مكاشفة الرئيس وصلت لحديثه بعدم أحقية توجيه اللوم إلى عربيًا يتساءل عن مصداقية الأمم المتحدة طالما يري بلاده تتفكك، وأيضا لم يدع مجال ليسرد مبادئ وضوابط حقوق الإنسان فى نصابها الصحيح واحترام سيادة الدول وتنفيذ معاييرها دون تسييس او التفاف.



