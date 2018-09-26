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ترامب يسب الديمقراطيين بعد الفضيحة الجنسية: سياسيون قذرون وبارعون في الاحتيال

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 12:55 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، الحزب الديمقراطي، خلال دفاعه عن مرشحه لمنصب المحكمة العليا بريت كافانو، ضد الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي.

وذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن ترامب قال بعد لحظات من كلمته أمام الأمم المتحدة، إن مزاعم الاعتداء الجنسي ما هي إلا لعبة احتيال قام بها الديمقراطيون.

وأضاف أنه يعتقد أن كافانو إنسان رائع.. وان ما يفعله الديمقراطيون أمر فظيع، إنهم فنانون في الاحتيال، ولكنهم يحاولون إقناع الجميع أنهم ليسوا كذلك، وأنهم أنفسهم لا يصدقون هذه الادعاءات، فهم يعرفون أنه شخص ذو جودة عالية، ويريدون فقط عرقلته.

ونعت ترامب الديمقراطيين بـ"السياسيين القذرين" قائلاً: "لديهم سياسة قذرة وخسيسة، فهم لا يعرفون ما يفعلون بحق الجحيم، يريدون التخلص من القانون الدولي، ولا يريدون الاعتناء بجيشنا، يريدون فقط رفع الضرائب" وتابع أنهم جيدون في شيء واحد فقط وهو التعطيل والاحتيال.

ويرى ترامب أن هناك ثغرات في قصة الاعتداء الجنسي التي روتها كريستين فورد، مؤكدا إنها كانت مخمورة وغير متأكدة من إذا كان كافانو هو من فعلها أم شخص آخر.

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