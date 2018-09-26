طارق فهمي: كلمة السيسي تؤكد حضور مصر في قلب النظام الدولي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد أن مصر حاضرة في قلب النظام الدولي.



وأضاف «فهمي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الرئيس السيسي تحدث عن أزمة النظام الدولي وغياب المصداقية، مشيرا إلى أن الرئيس شدد في كلمته على مفهوم الدولة الوطنية.



وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن ليبيا نالت مساحة كبرى في كلمة الرئيس، نظرا لاضطلاع مصر بدور كبير في القضية، لافتا أن السيسي أكد عدم تدخل مصر في الشؤون الداخلية لأي دولة.



وأشار فهمي إلى حديث الرئيس حول احتلال مصر المركز السابع عالميا بالنسبة للدول المشاركة في عمليات حفظ السلام، كما أكد عدم تغير موقف مصر من قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة بين كلمتي السيسي في قمة نيلسون مانديلا وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.