مشادة بين نائب وأمين سر نقابة الأطباء السابق بشأن النصب على المريض.. فيديو

اتهمت الدكتورة شيرين فراج، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بعض الأطباء بالتعامل غير المهني مع المرضى، قائلة: "طبيب يرسل مريض ليجري أشعة أو عملية لا تفيده، فقط من أجل المال".





واعترض الدكتور خالد محمد سمير، أمين سر نقابة الأطباء السابق، خلال حواره مع الإعلامي خالد علوان، في برنامج "بلدنا أمانة"، المذاع عبر فضائية "LTC": أن هذا لا يحدث الآن، والطبيب الذي يفعل ذلك؛ فهو نصب، ولا يندرج تحت الممارسات المهنية.



