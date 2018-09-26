ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عضو صحة البرلمان: لدينا مشكلة في الأطباء والتمريض بالمستشفيات

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:54 ص
الدكتورة شيرين فراج،
الدكتورة شيرين فراج، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
توك شو
قالت الدكتورة شيرين فراج، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك مشاكل في الطب ويمكن نحصرها في 4 أضلاع، موضحة: "عندنا مشاكل في الطبيب، تعليمه الطبي فيه مشكلة، وكانت هناك مشكلة في تدريبه أيضًا، إضافة إلى الدخل".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي خالد علوان، في برنامج "بلدنا أمانة"، المذاع عبر فضائية "LTC": أن مصر تملك أطباء جيدين جدًا، بينما الطبيب يفضل أن يوجه خدماته في القطاع الخاص".

وأشارت إلى وجود مشكلة وإهمال كبير في التمريض، متابعة: "هناك خلل أخلاقي، من يسمح أن تكون هناك معدة أو مستلزم يمكن أن يعاد استخدامه مرة أخرى، بالرغم من أنه مُعد للاستخدام مرة واحدة، ويتم التحايل بتعقيم هذه الأداة، ويتخيل أنه يعقمها".

ولفتت إلى أن التمريض يتركون المريض في العناية المركزة، موضحة: "في مريض بيكون في العناية وعنده غيبوبة لكن التمريض بيسيبه، وبيكون لازم يتقلب، وتكون الرعاية على درجة معينة فتلاقي التمريض سابه".

ترشيحاتنا

25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل

رضيعة تحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة

أحمد حسن: الحكام يتحاملون على بيراميدز لعدم اتهامهم بالمجاملة

الزمالك يتوجه إلى الكويت اليوم استعدادًا للقادسية

قرقاش: إيران تحاول دق إسفين بين واشنطن والاتحاد الأوروبي

زلزال .. ديربي كاونتي يفجر مفاجأة مدوية ويطرد مانشستر يونايتد من كأس الرابطة

وكيل رياضة البرلمان يشن هجوما ناريا على اتحاد الكرة

خليط طبيعي يقضي على آلام الركبتين

طارق فهمي: كلمة الرئيس بالأمم المتحدة محاضرة في العلاقات الدولية

الصحة تسحب تشغيلتين من دواء لعلاج القيء والغثيان بعد طلب من الشركة المنتجة.. مستند

لحظة اغتيال الناشطة العراقية سعاد العلي في البصرة .. فيديو

متحدث الكهرباء: لدينا احتياطي في الإنتاج يسمح لنا بتصدير الطاقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

فيديو

طارق فهمي: كلمة الرئيس بالأمم المتحدة محاضرة في العلاقات الدولية
حجازي: لابد من الحفاظ على الدولة الوطنية في مواجهة دعاة التطرف.. فيديو
مكرم محمد أحمد: الرئيس السيسي واحد من الشخصيات الدولية المهمة
بكري: إصلاح الخلل في النظام الدولي أمر مستبعد.. فيديو
بكري: كلمة الرئيس الأكثر قوة من خطاباته السابقة بالأمم المتحدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟