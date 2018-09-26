عضو صحة البرلمان: لدينا مشكلة في الأطباء والتمريض بالمستشفيات

قالت الدكتورة شيرين فراج، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك مشاكل في الطب ويمكن نحصرها في 4 أضلاع، موضحة: "عندنا مشاكل في الطبيب، تعليمه الطبي فيه مشكلة، وكانت هناك مشكلة في تدريبه أيضًا، إضافة إلى الدخل".



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي خالد علوان، في برنامج "بلدنا أمانة"، المذاع عبر فضائية "LTC": أن مصر تملك أطباء جيدين جدًا، بينما الطبيب يفضل أن يوجه خدماته في القطاع الخاص".



وأشارت إلى وجود مشكلة وإهمال كبير في التمريض، متابعة: "هناك خلل أخلاقي، من يسمح أن تكون هناك معدة أو مستلزم يمكن أن يعاد استخدامه مرة أخرى، بالرغم من أنه مُعد للاستخدام مرة واحدة، ويتم التحايل بتعقيم هذه الأداة، ويتخيل أنه يعقمها".



ولفتت إلى أن التمريض يتركون المريض في العناية المركزة، موضحة: "في مريض بيكون في العناية وعنده غيبوبة لكن التمريض بيسيبه، وبيكون لازم يتقلب، وتكون الرعاية على درجة معينة فتلاقي التمريض سابه".