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أخبار العالم

الهند تتحدى الولايات المتحدة وتقرر التحايل على العقوبات

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:46 ص
حسن روحاني وناريندرا
حسن روحاني وناريندرا مودي
حسام رضوان
أعلن مسئول حكومي هندي كبير، الثلاثاء، أن وزارة المالية والبنك المركزي الهنديين، سيعملان على وضع آلية لضمان عدم تعطل التجارة بين الهند وايران، في تحد للعقوبات الأمريكية على استيراد النفط الإيراني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إيكونوميك تايمز"، قال وزير التجارة الهندي، أنوب وادهاوان، إن الوزارة أخبرت المصدرين بأنه سيتم وضع آليات مناسبة لضمان تعطل التجارة مع إيران.

وأضاف: "أننا نحث بالتأكيد الإدارات المعنية على وضع ترتيبات، لضمان عدم حدوث أي تعطل في التجارة".

كانت إيران ثاني أكبر مورد للنفط الخام في الهند بعد المملكة العربية السعودية حتى 2010-2011 ، لكن العقوبات الغربية على برنامجها النووي المشتبه به دفعتها إلى المرتبة السابعة في السنوات اللاحقة. في 2013-2014 و 2014-2015 ، اشترت الهند 11 مليون طن و 10.95 مليون طن على التوالي من البلاد.

ويأتي ذلك بعدما طالب الرئيس الامريكي دونالد ترامب الدول المستوردة للنفط الإيراني بوقف التعامل معها، فضلا عن مطالبة المجتمع الدولي بنبذ طهران. خلال كلمته في الأمم المتحدة.

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