نائب يطالب مؤسسات الدولة بإطلاق المشروع القومى للقراءة

قال النائب تادرس قلدس نائب محافظة أسيوط، إنه وفقا للاحصاءات الصادرة عن منظمة اليونسكو، فان المواطن العربى يقرأ 6 دقائق فقط فى العام، بمعدل نصف صفحة فى العام، وهو مؤشر خطير جدا.





وأضاف النائب ان القراءة بامكانها ان تحل الكثير من المشكلات المجتمعية التى يواجهها المجتمع فى الفترة الاخيرة كالعنف وعدم قبول الاخر، حيث انها تفتح الافاق وتشجع على تقبل الاخر ومعرفة الثقافات المختلفة، مطالبا أن تكون القراءة مشروعا قوميا تشارك فيه كافة اجهزة الدولة المعنية بهذا الامر، مشيرا الى ان البداية لابد أن تكون من خلال المدارس بحيث يتم تنظيم مسابقات للقراءة لاختيار اوائل المديريات والمحافظات.



