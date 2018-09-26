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برلمان

نائب يطالب مؤسسات الدولة بإطلاق المشروع القومى للقراءة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:20 ص
النائب تادرس قلدس
النائب تادرس قلدس
فريدة محمد
قال النائب تادرس قلدس نائب محافظة أسيوط، إنه وفقا للاحصاءات الصادرة عن منظمة اليونسكو، فان المواطن العربى يقرأ 6 دقائق فقط فى العام، بمعدل نصف صفحة فى العام، وهو مؤشر خطير جدا.

وأضاف النائب ان القراءة بامكانها ان تحل الكثير من المشكلات المجتمعية التى يواجهها المجتمع فى الفترة الاخيرة كالعنف وعدم قبول الاخر، حيث انها تفتح الافاق وتشجع على تقبل الاخر ومعرفة الثقافات المختلفة، مطالبا أن تكون القراءة مشروعا قوميا تشارك فيه كافة اجهزة الدولة المعنية بهذا الامر، مشيرا الى ان البداية لابد أن تكون من خلال المدارس بحيث يتم تنظيم مسابقات للقراءة لاختيار اوائل المديريات والمحافظات.

واكد النائب ان تبنى المشروع القومى للقراءة سوف يساهم بصورة كبيرة على محو الامية التى تجاوزت نسبتها الـ25%، حيث يمكن تخصيص كتب مبسطة لتعلم القراءة من خلالها بصورة شيقة تناسب كافة الاعمار، مشيرا الى ان ضرورة توفير الكتب للقراء باسعار بسيطة أو من خلال توزيعها على المتسابقون، لافتا الى ضرورة الاستعانة بالخبرات الدولية حيث قامت بعض الدول بفرض اتاحة الكتب فى اماكن الانتظار العامة.

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