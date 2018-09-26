أبو العلا: رئيس الوزراء شكل فريق عمل لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة

قال النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد تشكيل فريق عمل منفصل، بشأن متابعة تنفيذ برنامج الحكومة وكل مايحدث فيه من خطوات على أرض الواقع.



وأضاف أبوالعلا، أن رئيس الحكومة، أكد وجود رقابة على الأسعار والعمل على ضبط الأسواق، فضلًا عن مطالبته للمحافظين بالتعاون مع النواب فى مثل هذه الملفات، مشيرًا إلى أن اللقاء كان بناء ومهم للغاية وتم التطرق فيه إلى ملفات التعليم والصحة.



وأشار النائب إلى أنه تحدث عن ملف الزيادة السكانية ومحو الأمية، وضرورة عمل حوافز تشجيعية للمواطنين فى هذا الصدد، بخلاف حديث رئيس الوزراء عن مملفات القمامة والنظافة والمرور والبطالة.