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برلمان

نائب: هناك أزمة متصاعدة بخصوص ضعف الإنتاج من زراعة الأرز

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:23 ص
زراعة الأرز
زراعة الأرز
ماجدة بدوي
قال خالد مشهور، عضو مجلس النواب، إن هناك مؤشرات تشير إلي وجود أزمة متصاعدة بشأن زراعة محصول الأرز من حيث الانتاجية التي كان يراها المزارعون من أهم المحاصيل النقدية التي تدر أرباحا لهم و من حيث ارتفاع أسعاره بالنسبة للمستهلكين .

وأكد مشهور، فى تصريحات صحفية، أن جميع مضارب الأرز بمصر تأثرت بالأزمة و أعلنت توقفها عن العمل و تسريح ما يزيد على 80% من عمالها، محذرًا من استمرار الأزمة في التفاقم بما يؤدى لخسائر تقدر بحوالي 100 مليون جنيه .

وأوضح أن غياب البحث العلمي و عدم التنسيق بين جهات الاختصاص سبب أزمات كثيرة تهدد المحاصيل الزراعية النقدية في مصر، والتي يعد محصول الأرز من أهم تلك المحاصيل النقدية و المؤثرة في الاقتصاد القومي المصري.

وطالب مشهور، بوضع حلول منطقية للانتهاء من تلك الأزمة بأقل خسائر ممكنة لتوفير حصة مياه إضافية حيث أن زراعة الأرز تستهلك كمية كبيرة من المياه مما يصعب توفره بعد أن تناقصت حصة مصر من مياه نهر النيل بالإضافة إلي زراعة أرز "عرابي" في الأراضي الرملية حيث إن هناك كثيرا من المحاصيل البديلة لا تصلح لأراضي مجهزة لزراعة الأرز.

وأشار إلى أن القرار الذي أصدره وزير الري خلال الفترة السابقة بشأن تقليل مساحات زراعة محصول الأرز تسببت في مشكلات أخري لعديد من المحافظات علي الرغم من كونه محاولة لحل الأزمة في ضوء الحصة المائية المتاحة و المقررة للزراعات الصيفية و السعة التصميمية لشبكة الري بالمحافظات.

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