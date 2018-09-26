برلماني: قانون التأمين الشامل يعتبر نقلة نوعية في مجال الصحة

قال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن طبقة العمال سواء كانوا عمال مقاولات او البناء او التشييد وعمال المحاجر والملاحات، كانو في أمس الحاجه لقانون التامين الصحي ليتضمنهم .
وأشار وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، الى أن الفلاحين في حاجة الي هذا القرار ولكن قانون التأمين الصحي الجديد، سوف يغني عن ذلك ، لأنه مخصص لكل شرائح وفئات الشعب بمعنى دخول كل الفئات فى مظلة التأمين الصحى.
واوضح "أبو العلا"، مزايا هذا القانون وهي أن الخدمة الصحية ستقدم وفقا معايير الجودة العالمية ، ووجود هيئة من الرقابة على الأداء الصحى مما يعالج الضعف الحالى فى الرقابة الصحية، والارتقاء بالمنظومة الإدارية التى تشكل حجر عثرة فى التطوير الصحى.
جاء ذلك بعد عرض الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى، مذكرة على وزيرة الصحة، جاء فيها : أنها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن إصلاح منظومة التأمين الصحى والتأمين، على العمالة غير المنتظمة بقطاع التشيد والبناء تواصلت مع الاتحاد المصرى للتشيد والبناء، نرجوا الموافقة على اصدار قرار بشمول التأمين الصحى كل من عمال المقاولات والبناء والتشيد وعمال المحاجر وعمال الملاحات.