برلماني: الدولة المصرية تعمل جاهدة على تخفيف أعباء المواطنين

أشاد النائب سامى المشد عضو لجنة الشئون الصحية، بقرار التأمين الصحي على عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، وخصوصا أنهم من الطبقات الكادحة، والتي تمثل جزءا كبيرا من المجتمع المصري.



جاء ذلك بعد عرض الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى، مذكرة على وزيرة الصحة، جاء فيها : أنها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن إصلاح منظومة التأمين الصحي والتأمين، على العمالة غير المنتظمة بقطاع التشييد والبناء تواصلت مع الاتحاد المصرى للتشيد والبناء، نرجو الموافقة على اصدار قرار بشمول التأمين الصحى كل من عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات.



وأوضح عضو اللجنة الصحية لمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن التأمين الصحي يعمل على تخفيــف الأعباء والعقبات للحالات المرضية التي يتعرضون لها ويضمن الرعاية الصحية مقابل مبلغ قليل من المال يدفعه جميع الأفراد المشتركين بالتأمين.



وأضاف المشد أن الدولة تبذل جهودا مكثفة لتخفيف الأعباء الثقيلة لدى المصريين، موضحا أن كل هذه الأمور تكلف الدولة الكثير من المال، رغم طريق الإصلاحات التي سلكته وما زالت، لكن مصلحة المواطن تأتي في المقدمة.

