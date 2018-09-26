الجبلاية: لم نتلق خطابات من الفيفا بشأن صدور عقوبة ضد أجيري

نفى أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وجود أي خطابات مع "الفيفا" بشأن صدور عقوبة ضد المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفنى للفراعنة.



وقال مجاهد، خلال تصريحات تليفزيونية على شاشة أون سبورت : "لا صحة لوجود أي مخاطبات لاتحاد الكرة بشأن صدور أي عقوبة ضد أجيري ، لا يوجد ما يستدعي أن يرد الاتحاد على خطاب وزارة الشباب والرياضة، وبالنسبة لاجيري سيحضر لقاء ليفربول وتشيلسي".



وأضاف: "أما الخطاب الجديد لوكيل محمد صلاح، فتكرر؛ لمطالب سابقة، وتم حجز تذاكر الطيران للاعبي المنتخب المحترفين على درجة رجال الأعمال".



وأكد "مجاهد" أن محمد صلاح متواجد في قائمة لقائي سوازيلاند، وكل مباريات المنتخب المهمة في الفترة المقبلة.