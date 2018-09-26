إدخال عمال المقاولات والتشييد والمحاجر في مظلة التأمين الصحي بعد توجيهات الرئيس.. نواب: نقلة نوعية يحتاج الفلاحون وعمال الزراعة إلى قرار مماثل

صحة البرلمان: نطالب بتنفيذ قانون التأمين الصحي على الفلاحين

سامي المشد: الدولة تعمل جاهدة لتخفيف الأعباء عن المصريين

أيمن أبو العلا: القانون نقلة نوعية في مجال الصحة

من الطبقات الكادحة في المجتمع المصري والذين يمثلون نسبة كبيرة منه، يعمل عمال المقاولات والتشييد والمحاجر جاهدين طوال اليوم، وراتبهم المادي ضئيل، لذلك عرضت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحي، مذكرة، على الوزيرة الدكتورة هالة زايد، جاء فيها أنها تواصلت مع الاتحاد المصرى للتشيد والبناء، طالبه الموافقة على إصدار قرار بشمول التأمين الصحي كل من عمال المقاولات والبناء والتشيد وعمال المحاجر وعمال الملاحات، وذلك فقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إصلاح منظومة التأمين الصحى والتأمين على العمالة غير المنتظمة بقطاع التشيد والبناء، هو ما أشاد به نواب البرلمان، مؤكدين أنها تخفف الأعباء عن المصريين.وفي هذا الصدد قال النائب مصطفى أبو زيد وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قرار وزيرة الصحة الذي صدر بشأن التأمين الصحي على عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، خطوة جيدة للحفاظ علي صحة مواطنينا والاعتناء بهم، وخاصة أن هؤلاء العمال في أشد الحاجه لهذا القرار نظرا لظروفهم وحالتهم الاجتماعية.وتسائل وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، لماذا لم يتم تنفيذ القانون 127 لسنة 2014 الخاص بتطبيق التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة...؟ فهم بحاجه ايضا لهذا القرار .من جانبه أشاد النائب سامى المشد عضو نفس اللجنة، بقرار التأمين الصحي علي عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، وخصوصا انهم من الطبقات الكادحة والتي تمثل جزءا كبيرا من المجتمع المصري.وأوضح عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، أن التأمين الصحي يعمل علي تخفيــف الأعباء والعقبات أمام الحالات المرضية ويضمن الرعاية الصحية لجميع محتاجيها مقابل مبلغ قليل من المال يدفعه جميع الأفراد المشتركين بالتأمين.وأضاف "المشد" أن الدولة تبذل جهودا مكثفه لتخفيف الاعباء الثقيلة لدي المصريين، موضحا أن كل هذه الأمور تكلف الدولة الكثير من المال، رغم طريق الاصلاحات التي سلكته وما زالت، لكن مصلحة المواطن تأتي في المقدمة.وفي السياق ذاته قال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن طبقة العمال سواء كانو عمال مقاولات او البناء او التشييد وعمال المحاجر والملاحات، كانو في أمس الحاجه لقانون التامين الصحي ليتضمنهم.وأشار وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن الفلاحين في حاجة الي هذا القرار ولكن قانون التأمين الصحي الجديد، سوف يغني عن ذلك، لأنه مخصص لكل شرائح وفئات الشعب بمعنى دخول كل الفئات فى مظلة التأمين الصحى.واوضح أبو العلا مزايا هذا القانون وهي أن الخدمة الصحية ستقدم وفقا لمعايير الجودة العالمية، ووجود هيئة من الرقابة على الأداء الصحى سيعالج الضعف الحالى فى الرقابة الصحية، والارتقاء بالمنظومة الإدارية التى تشكل حجر عثرة فى التطوير الصحى.