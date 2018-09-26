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شاهد.. كلمة السيسي خلال لقائه مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي ورؤساء شركات كبرى

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:19 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كـريـم الـخـطيب
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر حافظت على الأمن والاستقرار خلال العامين الماضيين، وواجهت الإرهاب بكل قوة، وحققت إنجازات على أرض الواقع.

وأضاف «السيسي» خلال لقائه مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي وعدد من رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى، أن مصر قضت على كل المشكلات التى تواجه المستثمرين.

وأوضح الرئيس أن مصر حررت سعر الصرف وزيادة سعر الفائدة واحتواء التضخم وخفض معدلات العجز، قائلا: "اتخذنا قررات جريئة لحماية الفئات الأكثر احتياجا".

وأشار إلى أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار التى تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين، مؤكدا أن هناك حماية قومية للمواطنين اقتصاديا واجتماعيا ومكافحة للفساد بكافة صوره.

ولفت إلى أن مصر أعدت خريطة استثمارية للمشروعات، كما أن معدل النمو وصل إلى 5.3% وسط ظروف اقتصادية صعبة، مضيفا أننا أطلقنا مجتمعات عمرانية كثيرة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وشدد على أن مصر أصبح لديها معامل تكرير على أعلى مستوى، منوها إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة لإعادة مكانتها وتصبح ركيزة للاستقرار، مؤكدا أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي لأنه فاتورة الإصلاح الاقتصادي.

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شاهد.. كلمة السيسي خلال لقائه مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي ورؤساء شركات كبرى
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