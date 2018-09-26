الدرندلي: 115 مليون جنيه تكلفة النشاط الرياضي بالأهلي العام الماضي

أكد خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن الإدارة مازالت تدرس استحداث خدمات جديدة في فروع النادي خلال الفترة المقبلة لخدمة الأعضاء.





وقال الدرندلي، خلال تصريحات تليفزيونية : "الأهلي حقق طفرة رياضية وإنشائية كبيرة خلال الفترة الأخيرة ، مجمع للمطاعم وحمام سباحة جديد ومنطقة ترفيهية في فرع مدينة نصر، ونخطط لإنشاء مبنى اجتماعي في فرع الشيخ زايد".





وأوضح الدرندلي أن هناك بروتوكولا للتعاون بين الأهلي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي قدمت تسهيلات كبيرة وأسعار خاصة للأهلي.



