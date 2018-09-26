طارق فهمي: مصر خرجت من دائرة التعافي الاقتصادي إلى الاستثمار الواعد

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن المؤسسات الدولية أشادت بالاقتصاد والسياسات الاقتصادية المصرية، موضحا أن مصر لديها بنية تحتية قوية لجذب الاستثمار والمستثمرين.





وأضاف «فهمي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك تكليفات أسبوعية للوزراء من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تنفيذ المشروعات، مؤكدا أن مصر لديها كل الإمكانيات الحقيقية للانطلاق الاقتصادي الواعد.



