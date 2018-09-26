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أخبار البلد

الصحة تسحب تشغيلتين من دواء لعلاج القيء والغثيان بعد طلب من الشركة المنتجة.. مستند

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:21 ص
ارشيفية
ارشيفية
عبدالصمد ماهر
حذرت الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، في منشورها الذي حمل رقم 68 لعام 2018، من بعض التشغيلات التي حملت أرقام «1GE2385kk - 1GE 2348» من المستحضر الدوائي موتيليوم « MotiliumIX100ml .oral suspension» والمستخدم في علاج القيء والغثيان.

وأوضحت الإدارة، في منشورها، أن تحريز التشغيلات المذكورة؛ جاء بناء على طلب من الشركة المنتجة للعقار، لافتة إلى أنها وجهت بضرورة تحريز ما يوجد في السوق المحلي والصيدليات والمستشفيات الحكومية من تلك التشغيلة المذكورة، مع تسليم الكميات المحرزة بمحضر رسمي. 

وأكدت الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة انه تم ارسال صورة من المنشور الي المديريات المختلفة بالمحافظات، وكذلك الشركة المنطقة وشركات التوزيع لاتخاذ اللازم.

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