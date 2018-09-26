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رياضة

أحمد الشناوي يروي كواليس عرض تركي آل الشيخ لانتقاله إلى الأهلي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:30 ص
خافيير أجيري
خافيير أجيري
محمد رشاد
كشف أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن عرض تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، لانتقاله إلى الأهلي.

وقال الشناوي فى تصريحات تليفزيونية : "قبل التجديد للزمالك أخبرته أن تعاقدي به شرط جزائي يبلغ مليون ونصف المليون دولار للانتقال لأي ناد خارج مصر، آل الشيخ أخبرني أنني سأنتقل لنادي الإتفاق السعودي وإذا شعرت بالراحة هناك استمر في السعودية".

وأكمل الشناوي "كذلك عُرض علي من آل الشيخ الانتقال للأهلي إذا لم أشعر بالراحة في الدوري السعودي ، جلست مع تركي في مكتبه مرتين وفي واحدة منهم شاهدت هناك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعماد متعب".

وتابع الشناوي: "لم أجلس مع الخطيب للمفاوضات، صافحته فقط عندما شاهدته في مكتب آل الشيخ هو ومتعب".

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