أتليتكو مدريد يسحق ويسكا بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

فاز فريق أتليتكو مدريد على ضيفه ويسكا بثلاثة أهداف دون رد على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.





وتوالت تسجيل أهداف أتلتيكو مدريد، من اللاعبين "أنطوان جريزمان وتوماس بارتي وكوكي" في الدقائق 16 و30 و33 ، ولم يسجل أتليتكو مدريد 3 أهداف في الشوط الأول من قبل في أي مباراة لعبها على ملعب واندا ميتروبوليتانو، فيما يعد هدف جريزمان أسرع أهداف الروخي بلانكوس على ملعبه في مسابقة الدوري الإسباني.





وسجل جريزمان الهدف الأول لـ أتلتيكو مدريد بعدما حصل على تمريرة من دييجو كوستا ليحولها في المرمى الخالي من حارسه ، كما عزز توماس بارتي تقدم فريقه من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ، واختتم كوكي أهداف أتلتيكو مدريد من بينية من خارج منطقة الجزاء خدعت حارس ويسكا.



