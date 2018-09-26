بكري: إصلاح الخلل في النظام الدولي أمر مستبعد.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك تعمدًا من المجتمع الدولي للتعامل بازدواجية في المعايير تجاه القضايا التي تخص المنطقة العربية، ورأينا ذلك في التعامل القضية الفلسطينية والأزمة العراقية.





وأضاف " بكري " خلال حواره في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على القناة "الأولى"، قائلاً: "مسألة إصلاح الخلل في النظام الدولي على المدى القريب أمر مستبعد قليلا، لأن الإدارة الأمريكية مصممة على الخروج عن ميثاق الأمم المتحدة واستخدام سياسة البلطجة في التعامل مع القضايا الإقليمية والإصرار على تجاهل المواثيق الدولية".



