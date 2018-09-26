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رياضة

أجيري يتابع صلاح في لقاء ليفربول وتشيلسي من المدرجات

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
نور عادل
توجه خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، إلى مدينة ليفربول الإنجليزية؛ لمتابعة مباراة ليفربول الذي يلعب له محمد صلاح نجم المنتخب، أمام تشيلسي، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، ضمن كأس الرابطة الإنجليزية.

وكان أجيري قد توجه إلى ليفربول قادما من لندن، حيث حضر مؤتمرا تحليليا لمباريات كأس العالم الأخيرة، نظمه الـ"فيفا"، ودعا إليه عددا من أبرز المدربين على مستوى العالم، كما حضر هناك حفل اختيار "الأفضل" في ضيافة الفيفا الذي أقيم مساء الاثنين.

ومن المقرر أن يعود أجيري إلى القاهرة غدا، الخميس، لمواصلة التحضير لمعسكر المنتخب الوطني الذي يلتقي خلاله بمنتخب سوازيلاند في مباراتين يومي 12 و 16 أكتوبر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة العاشرة لبطولة الأمم الأفريقية 2019.

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