أجيري يتابع صلاح في لقاء ليفربول وتشيلسي من المدرجات

توجه خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، إلى مدينة ليفربول الإنجليزية؛ لمتابعة مباراة ليفربول الذي يلعب له محمد صلاح نجم المنتخب، أمام تشيلسي، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، ضمن كأس الرابطة الإنجليزية.





وكان أجيري قد توجه إلى ليفربول قادما من لندن، حيث حضر مؤتمرا تحليليا لمباريات كأس العالم الأخيرة، نظمه الـ"فيفا"، ودعا إليه عددا من أبرز المدربين على مستوى العالم، كما حضر هناك حفل اختيار "الأفضل" في ضيافة الفيفا الذي أقيم مساء الاثنين.



