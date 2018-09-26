عمر جابر: تجربة بيراميدز لا تقل عما رأيته في أمريكا وسويسرا استثماريا

أكد عمر جابر ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن منظومة ناديه، تعادل كثيرا ما رآه في تجربته الاحترافية خارج مصر.





وقال جابر، فى تصريحات تليفزيونية: "الأجواء في بيراميدز احترافية للغاية، إنها تجربة جديدة على مصر، ونصرف مستحقاتنا المالية في موعدها وأحيانا قبل موعدها، التجربة لا تقل عما رأيته في سويسرا أو أمريكا".





وأوضح: "لقد انتقلت من بازل إلى لوس أنجيليس مقابل 1.1 مليون دولار، ثم اشتراني بيراميدز من النادي الأمريكي مقابل مليوني دولار، في أمريكا، الأندية يملكها مستثمرون، مثلما قام ديفيد بيكهام بشراء نادٍ جديد، وسيشارك في مسابقة الدوري خلال عامين".





واستطرد: "هناك زملاء لي في بازل وأمريكا على علم بتجربة بيراميدز، لدرجة أن زميلي السابق بصفوف بازل، يلعب في منتخب كوستاريكا، أبدى رغبة في الانتقال إلى بيراميدز".



