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أخبار العالم

فرنسا تقدم 40 مليون يورو لأسر المتعاونين السابقين الجزائريين إبان الاستعمار

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:15 ص
صدى البلد
حسن محرم

أعلنت فرنسا تخصيص 40 مليون يورو، لأسر المتعاونين السابقين من الجزائرين أبان الحقبة الاستعمارية، أو ما يطلق عليهم اسم "الحركي".

وقالت وزير الدفاع الفرنسية، جنفياف داريوسيك أن باريس ستقدم مساعدات بقيمة 40 مليون يورو لأسر "الحركي" الجزائريين الذين قاتلوا مع الجيش الاستعماري الفرنسي، خلال الاستعمار، فيما يعرف بـ "خطة الحركي".

وبحسب مجلة "لاكسبرس" الفرنسية فإن خطة الحركي، تضم أيضا مبادرات تخليدية ومساعدات شخصية للعودة للعمل، في ذكرى اليوم الوطني لتكريم "الحركي" في فرنسا.

وخلال احتفال أقيم في صالة التكريم بفندق أنفاليد الوطني الفرنسي، أوضحت الوزيرة أن تقدمات جديدة في مجال الاعتراف والإصلاح والتضامن تجاه الحركي.

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