طارق فهمي مشيدا بعرض محمد أبو العينين لإنجازات السيسي أمام الأمم المتحدة: فكرة ذكية

أشاد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، بموقف رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس البرلمان الأورومتوسطي، في مقر الأمم المتحدة، وعرضه لفيلم تسجيلي، يتضمن الإنجازات المصرية، قائلاً: «الفكرة ذكية منه».
وقال «فهمي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: إن مبادرة رجل الأعمال محمد أبو العينين تعبر عن وطنيته، مشيرًا إلى أن أبو العينين ساهم في نقل الصورة الحقيقية لمصر أمام العالم.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن رجل الأعمال محمد أبو العينين يقوم بدوره الوطني في الدولة كرجل أعمال يحب البلد، لذلك نتمنى من رجال الأعمال أن يحذوا حذو "أبو العينين" لأنه نموذج مشرف، خاصة أننا بحاجة إلى منظومة مجتمعية كاملة تعمل بجوار رئيس الجمهورية.