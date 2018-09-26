طارق فهمي مشيدا بعرض محمد أبو العينين لإنجازات السيسي أمام الأمم المتحدة: فكرة ذكية

أشاد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، بموقف رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس البرلمان الأورومتوسطي، في مقر الأمم المتحدة، وعرضه لفيلم تسجيلي، يتضمن الإنجازات المصرية، قائلاً: «الفكرة ذكية منه».





وقال «فهمي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: إن مبادرة رجل الأعمال محمد أبو العينين تعبر عن وطنيته، مشيرًا إلى أن أبو العينين ساهم في نقل الصورة الحقيقية لمصر أمام العالم.



