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رياضة

مرجان: الأهلي جاهز لاستقبال الـ140 ألف عضو للتصويت على اللائحة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:04 ص
محمد مرجان
محمد مرجان
محمد رشاد
أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي يسابق الزمن لتوفير المزيد من الخدمات للأعضاء وتحقيق أكبر إنجازات ممكنة.

وقال مرجان، خلال تصريحاته لفضائية أون سبورت : "نبدأ في أولى الخطوات لتحقيق حلم الفرع الرابع في التجمع الخامس ، سنحصل على 50 فدانا في التجمع الخامس بإحداثيات جديدة توفر 200 مليون للأهلي".

وأوضح: "المجلس يسابق الزمن لتحقيق أكبر إنجازات ممكنة في أقل فترة زمنية، واللامركزية هي طريق مجلس الإدارة لصنع طفرة في فروع النادي الثلاثية".

واستطرد: "الأهلي جاهز لاستقبال كل أعضاء الجمعية العمومية البالغين 140 ألفا، ونقدم كل التسهيلات للأعضاء للتصويت على اللائحة يوم الجمعة 28 سبتمبر".

وأضاف: "لن تستغرق فترة تصويت العضو أكثر من 7 دقائق، كما أن أبناء الأهلي أقبلوا على التطوع لخروج يوم التصويت بشكل مثالي".

وأشار "مرجان" إلى أن التصويت على اللائحة يجرى تحت إشراف قضائي كامل، حيثُ يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 12500 عضو.

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