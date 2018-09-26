اتهام 169 شخصاً بتشكيل حزب الله البحريني

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن نيابة الجرائم الإرهابية البحرينية إعلانها أمس الثلاثاء إحالة قضية تنظيم «حزب الله البحريني» إلى القضاء، بتهم تأسيس جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات.



ويضم تنظيم «حزب الله البحريني» 169 شخصًا، يحاكم منهم 111 حضوريًا، فيما لا تزال الأجهزة الأمنية البحرينية تلاحق 58 مطلوبا أمنيا في القضية يُعتقد أن معظمهم يقيم في إيران.



ويواجه عناصر التنظيم تهما بتشكيل منظمة إرهابية ترتبط بالحرس الثوري الإيراني، وتتلقى الدعم اللوجستي والمالي من عناصره وعبر القيادات الإرهابية التي تقيم في إيران.



وأسندت نيابة الجرائم الإرهابية إلى المتهمين تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير، والشروع في القتل، والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص، وتمويل جماعة إرهابية، ونقل وتسلم وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية، وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير.



وكانت النيابة العامة البحرينية تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل البحرين بعد إصدار قيادات في النظام الإيراني أوامر لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة التي تتخذ من البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية، وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران، والتنسيق بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى.

