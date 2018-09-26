ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اتهام 169 شخصاً بتشكيل حزب الله البحريني

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:01 ص
الشرطة البحرينية
الشرطة البحرينية
أحمد محرم
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن نيابة الجرائم الإرهابية البحرينية إعلانها أمس الثلاثاء إحالة قضية تنظيم «حزب الله البحريني» إلى القضاء، بتهم تأسيس جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات.

ويضم تنظيم «حزب الله البحريني» 169 شخصًا، يحاكم منهم 111 حضوريًا، فيما لا تزال الأجهزة الأمنية البحرينية تلاحق 58 مطلوبا أمنيا في القضية يُعتقد أن معظمهم يقيم في إيران.

ويواجه عناصر التنظيم تهما بتشكيل منظمة إرهابية ترتبط بالحرس الثوري الإيراني، وتتلقى الدعم اللوجستي والمالي من عناصره وعبر القيادات الإرهابية التي تقيم في إيران.

وأسندت نيابة الجرائم الإرهابية إلى المتهمين تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير، والشروع في القتل، والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص، وتمويل جماعة إرهابية، ونقل وتسلم وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية، وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير.

وكانت النيابة العامة البحرينية تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل البحرين بعد إصدار قيادات في النظام الإيراني أوامر لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة التي تتخذ من البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية، وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران، والتنسيق بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى.

ترشيحاتنا

عفيفي: غير مبادئك كان شعارا فكاهيا.. والعمل في بيراميدز كغيره من الأماكن

البحرية المغربية تطلق النار على قارب مشبوه

شاهد.. أحمد الفيشاوي وزوجته الجديدة في أول ظهور بعد الزفاف

أحمد سلامة لـ صدى البلد: هذه شروطى للموافقة على عمل أبنائى بالتمثيل

طارق فهمي: كلمة الرئيس بالأمم المتحدة محاضرة في العلاقات الدولية

الخطيب يؤجل حسم موقفه من الرد على مرتضى إلى أول أكتوبر.. فيديو

الإنتاج الثقافي يستضيف فعاليات مهرجان سماع الدولى على مسرح الميدان

استئناف المباحثات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

مدرب الجونة: اكتفيت بـ حسبي الله ونعم الوكيل بعد مباراة بيراميدز

25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل

أحمد حسن: بيراميدز مستمر في الدوري حتى لو رحل تركي

الصحة تحذر من دواء مغشوش خاص بالتهاب الأنف وجيوبه.. مستند

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

فيديو

طارق فهمي: كلمة الرئيس بالأمم المتحدة محاضرة في العلاقات الدولية
حجازي: لابد من الحفاظ على الدولة الوطنية في مواجهة دعاة التطرف.. فيديو
مكرم محمد أحمد: الرئيس السيسي واحد من الشخصيات الدولية المهمة
بكري: إصلاح الخلل في النظام الدولي أمر مستبعد.. فيديو
بكري: كلمة الرئيس الأكثر قوة من خطاباته السابقة بالأمم المتحدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟