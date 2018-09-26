الخطيب يؤجل حسم موقفه من الرد على مرتضى إلى أول أكتوبر.. فيديو

أجل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إعلان موقفه من الرد على هجوم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى الأول من شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء المقرر عقدها الجمعة المقبل 28 سبتمبر الجاري للتصويت على اللائحة الجديدة.
وكشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج الماتش المذاع على شاشة صدى البلد أن ضغوطا كبيرة تمارس على رئيس النادي الأهلي، تتم مطالبته فيها بضرورة التحرك قانونيًا ضد مرتضى منصور بعد التجاوزات التي صدرت منه في تصريحات تلفزيونية سابقة، رغم رفضه الفكرة من الأساس، فقرر الخطيب تأجيل موقفه من الرد، لما بعد الانتهاء من العمومية.