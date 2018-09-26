الخطيب يؤجل حسم موقفه من الرد على مرتضى إلى أول أكتوبر.. فيديو

أجل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إعلان موقفه من الرد على هجوم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى الأول من شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء المقرر عقدها الجمعة المقبل 28 سبتمبر الجاري للتصويت على اللائحة الجديدة.



