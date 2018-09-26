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رياضة

أسباب تأديبية تطيح بمحمود عبد العزيز من قائمة الزمالك أمام القادسية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:06 ص
محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز"
محمد رشاد
اضطر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، لاستبعاد محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب خط وسط الفريق، من قائمة مباراة القادسية الكويتي بالبطولة العربية؛ لأسباب تأديبية.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج الماتش على شاشة "صدى البلد" أن اللاعب تشاجر مع شيخ بوزيان مدرب الأحمال الفرنسي الجنسية الجزائري الأصل بالفريق في المران الصباحي الذي أقيم اليوم وهو ما دفع المدير الفني لاستبعاده من قائمة المباراة كنوع من التأديب.

ويستعد الزمالك لمواجهة القادسية الكويتي يوم الجمعة المقبل، في إياب دور الـ 32 بالبطولة العربية والتي ستقام بالكويت، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي.

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