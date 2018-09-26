حارس وفاق سطيف : التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال أمر طبيعي

أكد مصطفى زغبة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وفاق سطيف الجزائري، على مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد التأهل على حساب الوداد المغربي في ربع النهائي.





وقال زغبة في تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "الحمد لله على التأهل، اللعب أمام الجماهير كان من أسباب النجاح والتألق، عندما تكون في ناد كبير مثل وفاق سطيف فمن الطبيعي ان تكون لاعبًا كبيرًا".





وتابع: "التأهل لنصف النهائي هو يمثل أحد تقاليد نادي وفاق سطيف، هو فريق تأسس من أجل التتويج بالألقاب فقط لاغير".





وتألق زغبة في مباراة وفاق سطيف أمام الوداد المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام حامل اللقب".