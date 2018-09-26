الدرندلي يكشف تفاصيل تطوير فروع النادي الأهلي

خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، إن هناك العديد من الإنجازات التي حدثت منذ تولّي المجلس الحالي المهمة، بتكليف من الجمعية العمومية للنادي، وإن هناك طفرة إنشائية كبيرة في الفروع الثلاثة.





وأضاف أمين صندوق الأهلي فى تصريحات تليفزيونية : "فرع النادي بمدينة نصر حصل على 'نصيب الأسد' من الجانب الإنشائي؛ بداية من إنشاء الأسوار. وهي سياسة متبّعة في الفروع الثلاثة، فعندما تتواجد في أي مكان، يكون معروف أن هذا هو النادي الأهلي.. بجانب منطقة مطاعم على أعلى مستوى، والمنطقة الترفيهية تم تجديدها، وإنشاء حمام سباحة للأعضاء، وليس لتدريب الفرق".





وواصل حديثه، موضحًا أنه تم تزويد صالة الكاراتيه بالتكييفات. وفي المرحلة الثانية، سوف يتم تطوير المبنى الاجتماعي وإنشاء صالة للجمباز.





وشدد الدرندلي، على أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، يسعى لتنفيذ "برنامج عائلة الأهلي" في أقصر فترة زمنية ممكنة، رغم أنه كان قد تم التخطيط لتطبيقه خلال 4 سنوات.





وتطرق أمين صندوق الأهلي للحديث عن الإنشاءات في الجزيرة قائلًا، إن هناك إعادة إنشاء لأسوار النادي من جديد، وفقَا للنظام المتبّع في باقي الفروع، وأيضًا تطوير المبنى الاجتماعي، وإنشاء صالة جديدة للكاراتيه.





وأوضح أنه في فرع النادي بالشيخ زايد، سيتم إنشاء مبنى اجتماعي في القريب العاجل، إلى جانب العديد من المشاريع الإنشائية، وأن أعضاء النادي سوف يشعرون بهذه الإنجازات.



