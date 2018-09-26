الدرندلي: استفدنا من لائحتي حسن حمدي ومحمود طاهر في إعداد الحالية

قال خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، إن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، وعد منذ البداية أن تكون هناك لائحة تخرج بمشاركة أعضاء النادي، وتعكس شخصية الأهلي ومكانته.





وأضاف فى تصريحات تليفزيونية : "اتخذنا خطوات.. وكانت هناك حِرَفية ش ديدة في البداية، حيث تمت الاستعانة بشركة لرسم خريطة كيفية خروج اللائحة إلى النور، أعقبها اختيار قامات كبيرة على رأسهم؛ المستشار محمود فهمي، وهو عضو مجلس إدارة من قديم الأزل في النادي، والصديق المقرب من الراحل صالح سليم، وكان دائما ما يأتي بالتعيين؛ لخبرته، حيث قام باختيار قامات من القانونيين، على رأسهم؛ المستشار مجدي العجاتي، والمستشار أحمد حسان، والمستشار عمر الشريف، والمستشار أسامة قنديل.. وتمّ ترشيح رباعي المجلس؛ العامري فاروق، وإبراهيم الكفرواي، وطارق قنديل، ومحمد الجارحي؛ لحضور الجلسات، وورش العمل".



