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أخبار العالم

لحظة اغتيال الناشطة العراقية سعاد العلي في البصرة .. فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 03:02 ص
صدى البلد
محمد شحتة
تداول ناشطون في محافظة البصرة جنوب العراق مقطع فيديو يروي مشهد اغتيال الناشطة العراقية، سعاد العلي.

ويظهر المشهد، الذي صورته كاميرا مراقبة لأحد المباني القريبة من محل الحادث، بأن اغتيال "العلي" تم عندما كانت تهم بالصعود إلى سيارتها بصحبة السائق الذي كان برفقتها، وفق ما ذكرته "شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الإنسان"، التي كانت تنتمي إليها.

وقالت الشبكة إنها وبصحبة عدد آخر من الناشطات كن قد تعرضن للتهديد بالقتل والتشهير بالسمعة بعد ظهور صورهن إلى جانب القنصل الأميركي في البصرة، خلال التظاهرات الشعبية قبل أسبوعين.

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