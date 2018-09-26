مديرية أمن الوادي الجديد تواصل حملة كلنا واحد

واصلت مديرية أمن الوادي الجديد، ، تنفيذ حملات "كلنا واحد" بقرى المحافظة، تحت إشراف اللواء محمد كمال علي سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد.



وأطلقت المديرية حملة تحت عنوان "كلنا واحد"، بقرى مركزي الخارجة، والداخلة بمشاركة إدارتي الأحوال المدنية والمرور بالمحافظة.



ووفرت مديرية الامن سيارات متنقلة بقري الموهوب؛ لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين بدون غرامات، وكذلك رخص القيادة، لتوفير سبل الراحة والجهد للمواطنين، وذلك ضمن المشاركة المجتمعية التي تعمل وزارة الداخلية على ترسيخها.



وعبر أهالي المحافظة عن سعادتهم بالمبادرة، مقدمين الشكر لوزير الداخلية ومدير أمن المحافظة وجميع قيادات الشرطة بمديرية الأمن؛ لتوفير سبل الراحة لهم لاستخراج بطاقات الرقم القومي ورخص القيادة..

