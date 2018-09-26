7 فوائد للخضروات البيضاء.. تعزز صحة القلب وتقي من السرطان

هناك فوائد عديدة للخضراوات البيضاء لصحتك، مثل المشروم والقرنبيط، حيث يفيدان صحة القلب ويحاربان السكتة الدماغية، وهو ما أبرزه موقع "بولد سكاي" الهندي.



1. جيدة لصحة القلب.. فغناها بالبوتاسيوم يخفض الكوليسترول الضار وضغط الدم ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية.



2. تمنع السرطان.. لغناها بمركبات الكبريت العضوية التي تحمى من الإصابة بسرطان المريء والقولون والمعدة.



3. تعزز مناعة .. يلعب السيلينيوم دورًا أساسيًا في دعم جهاز المناعة.



4. تحافظ على الجهاز الهضمي .. لأنها تحتوي على الكثير من الألياف وتقلل من خطر الاصابة بسرطان القولون وتمنع الإمساك أو البراز غير المنتظم.



5. تسرع الأيض.. حيث تعزز حرق الدهون وتساعدك على الحفاظ على وزن صحي وتعزز عملية الأيض



6. تحافظ على البشرة .. فهي غنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C الذي يمنع شيخوخة الجلد والشعر وهو مضاد قوي للأكسدة يمنع الجذور الحرة التي يمكن أن تسرع من سرعة شيخوخة الجلد والشعر.



7. تمنع التهاب المفاصل.. تساعد في منع حدوث التهاب في المفاصل والمساعدة في تقليل أعراض التهاب المفاصل.