محافظ البحر الأحمر يلتقي مدير مشروع وظائف لائقة لشباب مصر

التقى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، مدير مشروع وظائف لائقة لشباب مصر، بمنظمة العمل الدولية، وممثلين بنك الإسكندرية، بديوام عام المحافظة؛ لبحث سبل فتح فرص عمل جديدة، وتنظيم معارض كبيرة لعرض المنتجات اليدوية لأبناء المحافظة.





ورحب المحافظ بالحضور حيث قدم الشكر لهم علي ما يبذلونه من جهود من أجل تقديم الخدمة المجتمعية، وخلق فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة ، واقامة المعارض الكبيرة لعرض المنتجات اليدوية التي تنفذها سيدات مدن الجنوب "الشلاتين- حلايب - أبو رماد".





وأكد عبد الله، ضرورة تصميم علامة تجارية خاصة بالبحر الأحمر للمنتجات اليدوية، سواء الجلدية أو الخشبية أو حتي الأقمشة التي يقوم بعملها أبنائنا من كافة مدن المحافظة وخاصة مدن الجنوب، حتي تكون ماركة مسجلة عالمية تنتشر في كل أنحاء العالم، من خلال شراء السياح لهذه المنتجات.





وفي السياق ذاته، أكد محافظ البحر الأحمر ضرورة مشاركة الجمعيات الأهلية والسيدات المعيلات خارج الجمعيات بمنظمة العمل الدولية حتي تتيح لهم فرصة عرض المنتجات التي يقمن بعملها، مشيرًا إلي أن هذا من شأنه الارتقاء بمستوي المنتج لديهم .





فيما أوضح ممثل بنك الاسكندرية أن البنك يقدم كافة التسهيلات والقروض للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حتي يساعد أصحاب الحرف اليدوية في تطوير ورفع مستوي المنتجات والعمل لديهم ، بالإضافة إلي قيام البنك بتسويق جميع المنتجات في كل مكان من خلال المعارض الكبيرة الخاصة بالحرف اليدوية .



