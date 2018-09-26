طارق فهمي: هناك جهات في قلب النظام الأمريكي تدعم مصر

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك جهات في قلب النظام الأمريكي تدعم مصر، وعلى وجه الخصوص وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن بعض قيادات الخارجية الأمريكية تتأثر بوسائل الإعلام الإخوانية.



وأضاف «فهمي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الرئيس السيسي وجه رسالة للأطراف العابثة بأمن الإقليم خلال كلمته أمام الأمم المتحدة.



وأشار أستاذ العلوم الساسية إلى أن الرئيس السيسي أكد أن مصر شاركت في تأسيس الأمم المتحدة، وأكد ضرورة التركيز على المشكلات التى تواجه الأمم المتحدة، وإصلاح المشكلات التي تواجه المنظمة.