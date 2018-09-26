حارس وفاق سطيف: لا نخشى من لاعبي الأهلي قبل مباراتنا بدوري الأبطال

أكد مصطفى زغبة، حارس مرمى وفاق سطيف الجزائري، أن مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستكون ديربي مثيرا بين فريقين كبيرين.





وقال زغبة، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد، مساء الثلاثاء: "مباراة تاريخية بين الفريقين وان شاء الله يكون الفريق بالكامل على قدر المسئولية أمام الجماهير"، متابعًا: "لدينا لاعبون كبار في الفريق سواء أصحاب خبرات أو شباب واعد، ولدينا قدرات كبيرة وحب للفريق ومستقبل واعد في وفاق سطيف".





وأضاف الحارس الجزائري "نركز في مباراة شبيبة القبائل، الخميس المقبل، قبل السفر إلى القاهرة يوم السبت، لا نخاف من لاعب واحد في صفوف الأهلي او اثنين او ثلاثة لانه فريق كبير ويلعب كمجموعة واحدة ولا يعتمد على لاعب بعينه".



