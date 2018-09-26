أطعمة وأعشاب تساعد في القضاء على الحبوب والبثور بالوجه

توجد أطعمة وأعشاب متنوعة تساعد في القضاء على الحبوب والبثور بالوجه، وتسرع من عملية الشفاء وتقليل فرص الإصابة بها.



أبرز تلك الأطعمة والأعشاب، قدمها موقع "بولد سكاي" الهندي، هي:



1. الكركم: مضاد للجراثيم ويمكنك عمل عجينة من الماء والكركم ووضعها على بشرتك وتركها لمدة عشر دقائق ثم اغسليه بالماء البارد وستجدين أن البثور والحبوب بدأت أن تقل بالتدريج.



2. الزبادي: يساعد على تهدئة الجلد وغنى ببعض البكتيريا الجيدة التي يمكن أن تساعد في عملية الشفاء الكامل من بثور الوجه.



3. جل الألوفيرا : وهو هلام الصبار الطبيعي، يساعد على تبريد وتهدئة البشرة المتهيجة، وتقليل ظهور الحبوب والبثور بها.



4. البطاطس: ضعى شريحة من البطاطس النيئة في المنطقة التي تعاني من البثور فهي تساعد على تخفيف الألم والحكة.



5. صودا الخبز: اصنعى عجينة من صودا الخبز والماء ودلكي بها بشرتك؛ سيساعد هذا على التخلص من الحكة من البثور بسهولة بالغة.