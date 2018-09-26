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أخبار العالم

الجيش الهندي يهدد بضرب باكستان

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:05 ص
الجيش الهندي
الجيش الهندي
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن قائد الجيش الهندي الجنرال بينبي راوات، توعد باكستان، أمس، بـ«ضربات جراحية»- على حد وصفه.

وأوضحت الصحيفة، أن تهديدات قائد الجيش الهندي جاءت بعد أيام من مقتل جندي من حرس الحدود الهندي في كشمير، وإطلاق النار على ضابط آخر.

وقال الجنرال راوات لمحطة تلفزيونية، إن الوضع مناسب الآن من أجل القيام بعملية جراحية جديدة ضد القوات الباكستانية، وإنه يعتقد أن «الأمور تتطلب عملًا متزايدًا من أجل عمليات جراحية في العمق الباكستاني، لكن لن أعلق على كيفية أدائنا هذه العمليات».

واتهم راوات ، الجيش الباكستاني بالمراوغة، وقال: «هم يتكلمون عن السلام وفي الوقت نفسه يتسللون عبر الخط الفاصل في كشمير. لذلك؛ على الجيش والحكومة والإدارات المدنية أن تكون في الخط نفسه في مواجهة باكستان، والوضع لن يبقى على ما هو عليه حتى كبح جماح الاستخبارات الباكستانية».

ورد اللواء آصف غفور، الناطق باسم الجيش الباكستاني، على قائد الجيش الهندي، بالقول: «لقد سرنا في طريق السلام ولا نجد أفضل منه، لكننا دولة نووية وقادرة على حماية حدودها ومصالحها، وإننا ننصح الهند بعدم اللجوء إلى الحرب وقرع طبولها؛ لأن ذلك لن يكون في مصلحة الهند أو شعوب المنطقة كلها».

وتوعد غفور، بالرد على أي محاولة هندية للمساس بأمن باكستان واستقرارها، أو خرق الخط الفاصل بين قوات البلدين في كشمير المتنازع عليها.

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