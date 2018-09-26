سامح شكري: يجب الاهتمام بتنمية الشعوب خاصة أفريقيا

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طرح رؤية، تتوافق مع الدول النامية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي بداية من 2019 في دورته الـ31.



وأشار "شكري"، في تصريحات لفضائية "دي ام سي "، إلى اهمية الاهتمام بتنمية الشعوب في جميع أنحاء العالم، في ظل تطور التكنولوجيا، وبشكل خاص علي مستوى الدول الافريقية.



وقال إن الهدف من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحقيق الأمان والاستقرار على مستوى العالم، مشيرا إلى إبراز رئيس الجمهورية أن الامان لا يتحقق بدون الاعتماد على الدولة الوطنية ومؤسساتها.



وأوضح وزير الخارجية أنه لابد من حل المنازعات، وخصوصا، القضية الفلسطنية الإسرائيلية، حيث إنه وبعد مرور 70 عاما حتى الآن لم يتم التوصل إلى حل توافقي بين طرفيها، مؤكدا ان ذلك الأمر يثير القلق بين جميع دول العالم في ظل عدم اهتمام البعض بالوصول الي حل حقيقي.