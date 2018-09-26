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محافظات

محافظ أسوان للقنصل السوداني: تذليل كافة العقبات أمام حركة التنقل والسفر.. صور

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:21 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
استقبل اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان السفير عبد العظيم الشيخ عثمان القنصل العام لجمهورية السودان الشقيق والذى كان على رأس وفد دبلوماسى من القنصلية للتهنئة بتوليه مسئولية المحافظة وذلك فى حضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ وذلك في إطار الحرص على دعم العلاقات الأخوية المصرية السودانية .

حيث أكد اللواء أحمد إبراهيم علي عمق العلاقات والروابط بين الشعبين المصري والسوداني والتي كانت وستظل دائمًا راسخة قوية وخاصة أن مصر والسودان لم تجمعهم العوامل الجغرافية ونهر النيل فقط ولكن جمعتهم أيضًا الثوابت التاريخية وروابط الجوار والقرابة والمصاهرة بين أبناء وادي النيل وهى علاقة فريدة من نوعها على مستوى العلاقات الدولية .

ولفت إلى أن هذه العلاقات الودية تكرس بحق حضارة وادي النيل الممتدة بجذورها في أعماق التاريخ وتؤكد أن لمصر مكانة خاصة في نفوس السودانيين ، وكذا فإن السودان لها نفس المكانة لدى المصريين .

وقد أشار محافظ أسوان إلى اهتمامه بتذليل كافة العقبات أمام دعم حركة التنقل والسفر ، بجانب تنامى معدلات الحركة التجارية من خلال توفير كافة الخدمات بجودة عالية بالموقف الدولى البرى بكركر حيث أستهل جولاته الميدانية اليوم بتفقد الموقف والتعرف من قرب على سبل راحة الركاب سواء كانوا من الأشقاء السودانين أو المصريين .

وأكد على أن علاقات التعاون بين محافظة أسوان والقنصلية السودانية هى القاعدة التى يبنى عليها حلم التكامل بين البلدين ليمثل ذلك النموذج في العلاقات بين الدول العربية وخاصة بعد افتتاح الموقف الدولى البرى والذى سيساهم في زيادة حركة التبادل التجارى توازيًا مع الموانئ النهرية والبرية في الجانبين .
محافظ أسوان للقنصل السوداني: تذليل كافة العقبات أمام حركة التنقل والسفر.. صور
محافظ أسوان للقنصل السوداني: تذليل كافة العقبات أمام حركة التنقل والسفر.. صور
محافظ أسوان للقنصل السوداني: تذليل كافة العقبات أمام حركة التنقل والسفر.. صور

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