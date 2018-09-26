محاضر سداد أراضي المراشدة خطوة أخيرة قبل تسليم عقود التمليك.. المحافظ: سلمنا 109 مزارعين كمرحلة أولى.. ورئيس هيئة التعمير: العقود النهائية للجادين خلال 6 أشهر

محافظ قنا: سلمنا 272.5 فدان كمرحلة أولى من إجمالي المساحة البالغة 2445 فداناً

محمد حلمي: تسليم العقود النهائية للمزارعين الجادين خلال ستة أشهر





يعد تسليم محاضر سداد رسوم أراضي المراشدة، الخطوة الأخيرة في إجراءات تملك أراضي منحة الرئيس السيسي التي أعلن عنها في مايو الماضي، حيث قطع الأهالي شوطا طويلا من الإجراءات التى كانت تستهدف فى المقام الأول وصول الأراضي لمستحقيها الحقيقيين، اعتبرها البعض إجراءات روتينية عقيمة، لكن الواقع أكد أنها كانت في صالح البسطاء المقصودين بكلام الرئيس عندما قرر منح أهالى قرية المراشده 1000 فدان، وتم زيادة المساحة بعد ذلك إلى 2445 فدانا تم منحها لـ978 مواطنا من أبناء القرية.





وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إنه تم تسليم 272.5 فدان كمرحلة أولى من إجمالي المساحة التى خصصها رئيس الجمهورية لأهالي المراشدة والتى تبلغ 2445 فدانا، مشيرًا إلى انه فور إعلان الرئيس عن تخصيص الأرض؛ بدات محافظة قنا بالتعاون مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارتى الزراعة واستصلاح الاراضى والتضامن الاجتماعى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومديرية امن قنا فى إجراءات تحديد المساحات وتقسيمها وإعداد الخرائط المساحية الخاصة بها وتجهيز الترع الخاصة بأراضي الرى السطحي وصولا إلى إجراء القرعة العلنية التي تمت في مايو الماضي لتوزيع قطع الأراضي على 978 من المستحقين من أهالي المراشدة بواقع 2.5 فدان لكل مستحق أعقبها تسليم المستحقين خطابات التخصيص للقطع الخاصة بهم في يونيو الماضي.





وأوضح محافظ قنا، أن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 1459، بينما انطبقت الشروط على 978 مستفيدا، والتي تحقق من خلالها مبدأ الشفافية في اختيار المستحقين من بين المتقدمين، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات التحضيرية شارك فيها عناصر من رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولين من هيئة الرقابة الإدارية ووزارتي الزراعة والتضامن الإجتماعى بقنا، إضافة إلي مسئولين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعة في عملية فحص وفرز طلبات المتقدمين، موضحًا أنه تم تخصيص نسبة من إجمالي المساحة لصالح المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة.





وأضاف الهجان، أن القيادة السياسية دائما ما تسعي إلي إنشاء مشروعات تنموية متكاملة تستهدف إقامة تجمعات سكانية وعمرانية خارج نطاق الوادي الضيق تستوعب أكبر عدد من الأيدي العاملة للحد من نسبة البطالة وللارتقاء بالمستوي الاقتصادي لصغار الفلاحين وأسرهم عن طريق توفير مصدر رزق دائم لهم، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة التي تم توزيعها علي صغار الفلاحين من أهالي القرية بلغت 2445 فدانا بواقع 2,5 فدان لكل مستفيد مزودة بشبكة طرق لتسهيل وصول المواطنين إلى أراضيهم وكذلك لنقل محاصيلهم.





فيما قال محمد حلمي- رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية،إن جميع الأراضى الموزعة سيتم ريها بالتنقيط ترشيدا للمياه، حيث تم التنسيق مع وزارة الري لإعادة تأهيل كلا من محطة الرفع وترعة المراشدة بتكلفة مالية تقدر بحوالي 35 مليون جنيه، مشيرا إلى أن سعر الفدان في أراضي الري السطحي لا يزيد عن 50 ألف جنيه، بينما سعر الفدان في أراضي الري الجوفي لا يزيد عن 25 ألف جنيه سيتم سدادها من خلال أقساط سنوية علي مدار 6 سنوات.





وأوصى حلمى، المزارعين ممن تسلموا أراضيهم بضرورة الجدية فى استصلاحها وزراعتها، وضرورة الالتزام بالشروط المتفق عليها بين الهيئة والمستفيدين، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم العقود النهائية للمزارعين الذين سيبدؤون في الزراعة خلال 6 أشهر.



