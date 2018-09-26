سامح شكري: السيسي أكد للأمم المتحدة أن يد العرب ستظل ممتدة للسلام

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الدولة المصرية طرحت رؤية شاملة على الأمم المتحدة في كافة القضايا الدولية، مشيرًا إلى اهتمام السكرتير العام للأمم المتحدة، بمعرفة رؤية مصر في تحقيق تكافؤ الدول النامية، وحل النزاعات، ومكافحة الإرهاب.





وأضاف "شكري" في تصريحات لفضائية "دي إم سي"، أن الدولة المصرية تهتم بالتفاعل مع جميع المنظمات الدولية والإقليمية لمناقشة جميع القضايا على كافة الاتجاهات.



