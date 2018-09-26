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سامح شكري: السيسي أكد للأمم المتحدة أن يد العرب ستظل ممتدة للسلام

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:43 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حسام الحارتي
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الدولة المصرية طرحت رؤية شاملة على الأمم المتحدة في كافة القضايا الدولية، مشيرًا إلى اهتمام السكرتير العام للأمم المتحدة، بمعرفة رؤية مصر في تحقيق تكافؤ الدول النامية، وحل النزاعات، ومكافحة الإرهاب.

وأضاف "شكري" في تصريحات لفضائية "دي إم سي"، أن الدولة المصرية تهتم بالتفاعل مع جميع المنظمات الدولية والإقليمية لمناقشة جميع القضايا على كافة الاتجاهات.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُصر دائمًا أن يعرف الجميع بان يد العرب ستظل ممتدة للسلام والوصول إلى حل حقيقي في القضية الفلسطينية، مضيفاً أن المجتمع الدولي يهتم بتلك القضايا وأن حقوق الشعب الفلسطيني ستظل متواجدة.

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