القنصل السودانى بأسوان: نحن شركاء في وطن واحد

أكد السفير عبد العظيم الشيخ عثمان القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان على أننا شركاء في وطن واحد ونحن نحرص على تقوية العلاقات مع المحافظة بما ينعكس على صالح الشعبين الشقيقين المصرى والسودانى في مختلف أوجه العمل الدبلوماسي والسياسي والإجتماعي والإقتصادي ، بجانب تحقيق كثير من الشراكات الفعالة ولاسيما أن هناك روابط عائلية ومصاهرة بين الشعبين .
ووجه السفير عبد العظيم الشيخ شكره للواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان خلال لقاؤه معه وذلك لحرص المحافظ على السعى الجاد لدعم العلاقات الأخوية وتذليل المعوقات ودعم الخدمات المقدمة لأعضاء الجالية والزائرين السودانيين ومنها توجيهاته أثناء زيارته الأخيرة للموقف الدولى بكركر بدعمه بالخدمات اللازمة لراحة المسافرين من البلدين وتحويله لمركز لوجيستى سياحيًا وإقتصاديًا وتجاريًا .