القنصل السودانى بأسوان: نحن شركاء في وطن واحد

أكد السفير عبد العظيم الشيخ عثمان القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان على أننا شركاء في وطن واحد ونحن نحرص على تقوية العلاقات مع المحافظة بما ينعكس على صالح الشعبين الشقيقين المصرى والسودانى في مختلف أوجه العمل الدبلوماسي والسياسي والإجتماعي والإقتصادي ، بجانب تحقيق كثير من الشراكات الفعالة ولاسيما أن هناك روابط عائلية ومصاهرة بين الشعبين .



