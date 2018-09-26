أحمد حسن: بيراميدز لا يعيق مسيرة الأهلي والدليل تفوقه محليا وأفريقيا

استنكر أحمد حسن، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي بيراميدز، ما يتردد حول إعاقة ناديه لمسيرة النادي الأهلي خلال الموسم الحالي في الحفاظ على البطولات.



وقال أحمد حسن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد : "أين تدمير الأهلي في إنشاء بيراميدز ؟ الأهلي يسير بخطى ثابتة فى البطولة الافريقية وبطولة الدوري، ونتمنى له مواصلة الانتصارات".



وتطرق الصقر للحديث عن حسام البدري وهادي خشبة قائلا :ماذا فعلوا هؤلاء ؟ خشبة اعطى الكثير للأهلي خلال 20 عاما ولم يسئ لأحد على الإطلاق، والبدري حقق البطولات مع الاحمر، ولابد ان نقابل ذلك بالاحترام".



وبسؤاله عن مهاجمة بيراميدز للأهلي في بعض المواقف قال : "ولماذا لم يكن هناك رد ؟ ان لم ترد ذلك فهذا أمر يعود إليك"، متابعا: "لا توجد أي إهانة لكيان الأهلي، ونتمنى له دائما مواصلة الانتصارات".