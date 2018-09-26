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رياضة

أحمد حسن: صنعنا جوا تنافسيا باحترافية.. والرياضة لن تختفي بعد بيراميدز

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:54 ص
أحمد حسن
أحمد حسن
محمد رشاد
أكد أحمد حسن، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي بيراميدز، أنه يتكلم بصفته الشخصية، ولا يدافع عن المستشار تركي آل شيخ، رئيس النادي.

وقال العميد أحمد حسن في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، أن الرياضة لن تختفي بعد انتهاء بيراميدز، لكننا صنعنا جوا تنافسيا باحترافية.

وأشار إلى أن أموال نادي بيراميدز ساعدت الأندية الأخرى، بعد التعاقد مع العديد من اللاعبين من المصري وسموحة، وهو من أنعش خزائن الأخرى، ولم تكن تعاقداتنا استثمارا أجنبيًا فقط".

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