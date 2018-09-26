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رياضة

أحمد حسن: الصفقات بالملايين حلال للأهلي والزمالك.. حرام على بيراميدز

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:22 ص
أحمد حسن
أحمد حسن
محمد رشاد
استنكر أحمد حسن المشرف العام على قطاع الكرة بنادي بيراميدز، مهاجمة فريقه بسبب إبرام الصفقات بأرقام كبيرة فى الآونة الأخيرة، على الرغم من أن الأهلي ضم صلاح محسن من انبي بمقابل مادي ضخم.

وصرح أحمد حسن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: عندما ضم الأهلي والزمالك صلاح محسن ومحمد عنتر بأرقام كبيرة؛ كانت الأمور طبيعية وقتها.

وتابع: لو تخيلنا أن تركي آل الشيخ ما زال رئيسا شرفيا للأهلي، وجلب هؤلاء اللاعبين للأحمر، بكل تأكيد ستكون الامور عادية، مثلما حدث مع صلاح محسن.

وأشار إلى أن وصف العميل والخائن يقال على من يخون بلده، "مش على اللي يشتغل".

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