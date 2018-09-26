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مرأة

فوائد جمالية لن تتوقعينها لعصير الفجل

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:02 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هناك فوائد عديدة لصحتك من تناول الفجل أو استخدام عصيره للعناية بجمالك، نظرا لغناه بالعديد من مضادات الأكسدة التي تحافظ على جمالك.

وفيما يلي أبرز تلك الفوائد التي يقدمها موقع "هيلث كير" الأمريكى:

1. يرطب البشرة .. يساعد وضع عصير الفجل على بشرتك على ترطيبها البشرة لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء.

2. علاج الأمراض الجلدية .. يحتوي الفجل على خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا، وكذلك على فيتامين (ج) مما يجعله فعالا في علاج عديد من الأمراض الجلدية

3. بشرة نضرة .. يساعد على إزالة جميع السموم من الجلد ويمنحك بشرة بدون شوائب فقط قومى بعمل قناع للوجه من الفجل في المنزل ولنتائج أفضل يمكنك مزجه مع العسل واللبن الطازج وتطبيقه على بشرتك.

4. يقضي على تساقط الشعر .. ضعيه على شعرك من الجذور وحتى الأطراف فهو يعمل على تقويتها وبالتالي تعزيز نمو الشعر وحصولك على شعر صحى.

5. يعالج قشرة الرأس .. الفجل يساعد على القضاء على القشرة تماما. يمكنك القيام بذلك ببساطة عن طريق فرك عصير الفجل على فروة الرأس والشعر وغسله بعد ساعة وستدهشين بالنتيجة.

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